Ladytron: canciones suspendidas entre el tiempo y el espacio

Enero de 2023 y tenemos un disco nuevo de una banda inglesa que paró casi una década; en lo primero que pienso es en aquel que refrán que dice: “Para atrás… ni para agarrar vuelo”. Pienso si este lote de canciones recién llegadas de Ladytron estará anclado a la nostalgia -un lastre muy pesado- o bien se atreven a mirar hacia el futuro.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y claro, Time Arrow abre con una línea de sintetizador -el sello de la casa- y Helen Marnie y Mira Aroyo se dan vuelo con ese toque retrofuturista desde los primeros instantes de “City of Angels”, que marcha elegante y cómo suspendida en el tiempo.

Aun así, pasaron 4 años desde su anterior disco, Ladytron, pero la banda sabe bien lo que quiere y no opta por moverle gran cosa a ese synth-pop magnético que tanto aman. Esta séptima entrega prosigue con “Faces” -uno de los mejores del lote- y que especula acerca de las caras de tanta gente que vamos dejando en el camino -algunas vuelven del pasado, otras son efímeras-.

Aunque quizá la mejor sorpresa de este Time Arrow sea “Misery Remember Me”, dado que la encuentro más cercana al dreampop, y ese sería un buen giro para Ladytron, que hasta se acuerdan un poco del pop etéreo de Cocteau Twins en esta pieza.

Las de Liverpool se dejan llevar por el asunto del tiempo a lo largo del álbum, así sea desde una perspectiva de lo amoroso: “Veo tu reflejo, como si nunca te hubieras ido / Bésame, para protegerme, como si yo nunca me hubiera ido”, sueltan en “We Never Went Away”.

Casi que parece que fue ayer cuando Suave Records (que comandaba Camilo Lara) editará 604 a comienzo de los dosmiles. Todo parece un guiño cuántico… más de dos décadas después la banda inglesa se muestra influenciadas por Estados Unidos y polemizan sobre ello en “California”.

Partículas sonoras en suspensión… recuerdos indelebles… el arco del tiempo que se tensa y luego se pandea… ideas de regresan al origen. Ladytron nos hacen pensar en quienes hemos sido y qué hemos hecho con nuestras vidas. Aquí los sintetizadores fungen como las páginas de un diario secreto que ahora ve la luz y en que en su interior nos refleja jóvenes por siempre.

