La gran aventura del mundo material de Lu Yang en el MUAC

La artista Lu Yang adapta la tradición de la aventura iniciática en el inframundo a los términos de la saga evolutiva de un videojuego metafísico. La gran aventura del mundo material–Cinemática del juego, que se proyecta en el MUAC, muestra al personaje principal enfrenta a una serie de esqueletos postgénero para luego verse acompañado de avatares andróginos, en la construcción del ser como una obra de arte consistente en los mil universos que encierra nuestro cuerpo.

Esta pieza mezcla elementos de religiones indostánicas, conceptos de medicina y corporalidad tradicionales chinos, guiños a la cultura pop internacional y china, con modelos narrativos del manga y el anime japonés y con ideas góticas. La obra plantea la obsesión por la inmortalidad, transformación y trascendencia unión de religión y cultura digital.

El video de Lu Yang. The Great Adventure of the Material World–Game Film [La gran aventura del mundo material–Cinemática del juego], 2020/Video HD/26’22’’, se puede ver en la Sala 10, del 20 de mayo al 12 de octubre de 2024. MUAC, Insurgentes Sur 3000.Centro Cultural Universitario, CDMX.

https://muac.unam.mx/exposicion/sala10-luyang