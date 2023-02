La Dame Blanche: el hip-hop nómada de fiesta por la aldea global 

La rapera Yaité Ramos Rodríguez –La Dame Blanche– también toca con maestría la flauta y se interesa por la santería que tiene sus orígenes en la África ancestral y todo ello se plasmó en el disco Ella (2020); Esta artista tan versátil se ha instalado en Francia desde 1998 y está próxima a venir a México para presentarse en Guadalajara y la capital. Mientras tanto ha colaborado en el disco de Villano Antillano y en el sencillo “Mala Mía” de Sol Pereyra (que se estrenó hoy).

TXT:: Juan Nicolás Becerra y Juan Carlos Hidalgo

Conversamos con ella para que desde la lejanía y belleza de París repasara lo que ha sido su trayectoria.

¿Cómo transcurre la cotidianidad de una caribeña en la Francia de hoy? ¿De verdad se respira la multiculturalidad?

El cotidiano sigue siendo difícil para una inmigrante. Gracias a la música -que es un idioma universal- si no me hubiera costado mucho más trabajo; el francés es un idioma bien complejo y los franceses aún más. Para nosotros, el cambio es radical: cultura, idioma, temperatura, tecnología; se extraña mucho la isla, pero se crece en experiencia y, bueno, una latina en París no pasa desapercibida. La multiculturalidad es uno de los aspectos más ricos de la ciudad, en muchos aspectos: culinario, arte, religión… impulsando esa gran diversidad.

¿Cómo ha evolucionado tu talento musical mientras te movías desde Pinar del Río a Paris?

Pinar del Río fue mi primera escuela tanto en mi seno familiar como en mis estudios de música en las diferentes escuelas provinciales y nacionales. Una vez en París puse en práctica lo aprendido. Valorando siempre la riqueza de la música cubana, la mezclé con el encuentro de esta ciudad llena de tanta música y culturas diferentes; quizá fue la melancolía la me empujó a sacar lo mejor de mí. Hay un gran paso de gigante entre mis sueños en Cuba y la música que soy hoy. París me permitió entender la diferencia entre soñar y realizar.

¿Qué implica salir a la carretera para La Dame Blanche?

Es un compromiso, una cita a la que espero con ansiedad cada vez que llega. Traer mis ritmos, sonidos y sobre todo letras, es una misión. Me hace útil y feliz viajar por el mundo llevando mi energía, mis mensajes; hacer que por un instante la gente baile y disfrute y olvide por un momento las altas y bajas de la vida. Me implico en lo bueno y malo de la gente por esta vía pacífica que es mi música.

¿Qué influencias narrativas, culturales, femeninas y musicales quiso abordar en su reciente disco Ella?

Muchas cosas influenciaron narrativamente ese disco; primero la valorización de la mujer en todos los sentidos… la esperanza de sanación, de prosperidad, de suerte.

En la parte cultural, me apoyé en los diferentes personajes que lo habitan, con sus respectivas polémicas sociales; me meto en la piel de otras como yo, Y también van mis rituales, rezos y plegarias por Ella en un plano más personal.

¿Qué experiencias le ha dejado sus recientes colaboraciones musicales?

Han sido grandes experiencias no solamente en lo musical sino por haber compartido humanamente con personas de gran talento y lindas de alma como Villano Antillano, Sol Pereyra, Chico Trujillo, La Perla, Mula, Nakury, Flor del Fango… En fin, la música es para compartir y yo adoro el ejercicio. ¡Si me necesitas llama!

¿Qué extraña de la Isla Cubana? Y, si puede compártenos una frase con guapería para México

Extraño casi todo; el olor de la tierra húmeda en la mañana con su aroma de hoja de tabaco. Extraño mis comidas favoritas y el sazón de la abuela. Extraño la manera de vivir el día a día… los piropos, el sol, el ambiente, el cubaneo y ni hablar de la familia, los vecinos con los que se comparte hasta el plato de comida, el chisme en las esquinas, hablar alto, reírme a boca abierta.

El guapo en Cuba no es necesariamente una persona conflictiva; el guapo también es un modo de vida, se destaca en la manera de vestir, caminar, hablar y casi siempre son excelentes bailadores… De ahí viene una frase que siempre la dice uno de mis hermanos: “Que nadie se me altere pero que nadie se me suba, acere, esto es a la caña”.

¿Qué viene este 2023 para La Dame Blanche y que está escuchando que pueda recomendar a la Revista Marvin?

Bueno este 2023 empieza con la preparación de un nuevo disco donde me quiero desahogar como cuando el gato ya no está en casa y lo ratones hacen fiestas. Les voy a regalar otras tantas caras más para que se identifiquen.

Les recomiendo escuchar todas mis canciones. risas. Yo estoy loca con DJ Khaled no se lo pierdan y, de hecho, dile que lo estoy buscando.

