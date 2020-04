Aunque la cuarentena puede ser pesada y aburrida, también es una gran oportunidad para que todos los artistas expriman su creatividad y talento. Es por eso que el sello discográfico La Bestia ha decidido motivar a todos aquellos músicos emergentes de la CDMX con la primera guerra virtual de bandas, New Bands On The Block, Zombie Edition.

Así que si creías que estos días serían muertos para tu banda, mejor ve desempolvando los instrumentos y ensayando que de la cuarentena puede salir algo muy bueno. Ya que entre los premios se encuentra la oportunidad de grabar dos canciones con mix y master en La Bestia Records, booking, horas de ensayo, y más.



El primer paso para el camino al éxito es mandar tu maqueta a demozombie@somoslabestia.com y un jurado se encargará de elegir la mejor canción de la CONVID-catoria. Y como era de esperarse, el jurado de New Bands On The Block estará conformado por reconocidas figuras del ámbito musical: Chavo (Austin TV), Julián Lede (Silverio), Joshua Moriarty (Miami Horror), Rolling Stone México, Ibero 90.9fm, Indie Rocks! Magazine, All City Canvas, Yaconic, Bizarro FM, CHSM Media, La Bestia Music Inc y obviamente Revista Marvin.

Además de que el público también será un factor importante, ya que podrán votar por su canción favorita a través de la interacción en redes sociales.

El 10 de abril se anunciarán a los finalistas en las redes sociales de La Bestia y en las de los aliados oficiales del evento. A partir de ahí y hasta el 24 de abril se realizará la votación del público (la dinámica se lanzará en las redes de La Bestia). Ese día el jurado comenzará su votación y finalmente el 28 de abril se anunciará a los ganadores.

Estos son los premios que obtendrán los ganadores:

Mejor Demo (elegido por el jurado):

1. Producción, grabación, mix y master, de 2 canciones en La Bestia Records.

2. Paquete de 12 horas de ensayos.

3. Sesión de fotos de la banda.

4. Paquete Gráfico (diseño, diagramación e imagen para cada canción).

5. Gira de medios.

6. Dos presentaciones en eventos de La Bestia.

Favorito del Público:

1. Un día de grabación en La Bestia Records.

2. Paquete de 12 horas de ensayos.

3. Gira de medios.

4. Una presentación en eventos de La Bestia.

La convocatoria ya se encuentra abierta. Así que no dejes que tu banda muera durante la pandemia y únete a New Bands On The Block Zombie Edition, la primera guerra virtual de bandas por La Bestia Music Inc.