Justin Bieber interpretó una nueva y suave versión de “Peaches”, canción que formará parte de su nuevo álbum, durante su primer Tiny Desk Concert (At Home Edition) de NPR.

Este íntimo show llega a tan sólo unos días del lanzamiento del nuevo material discográfico de Bieber, Justice, y en él se le ve al cantante, desde su casa en Los Ángeles, interpretando un pequeño set de cuatro canciones en compañía de su banda.

Los tracks que Justin Bieber interpretó fueron los sencillos ya previamente compartidos: “Holy”, “Hold On” y “Anyone”. Además de que como adelanto presentó una especial versión de “Peaches”, ya que la versión que formará parte del álbum será un poco diferente e incluirá la participación de Daniel Caesar y GIVEŌN.

Justice será el sexto álbum de estudio de Bieber y se planea que llegue este viernes 19 de marzo a través de RBMG/Def Jam Recordings. El disco contendrá colaboraciones con diversos artistas, entre los que se encuentra Khalid, The Kid LAROI y Burna Boy.

En febrero del año pasado, Justin Bieber lanzó el álbum Changes, con el que incluso estuvo nominado y ganó en los Grammy Awards 2021 en la categoría de Best Country Duo Or Group Performance. Siendo este el segundo Grammy que el cantante obtiene.

Te dejamos a continuación el Tiny Desk Concert y recuerda que ya puedes pre-ordenar Justice dando click aquí.

Foto de portada: YouTube.