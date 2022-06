Justin Bieber reveló que padece un síndrome que le está provocando una parálisis facial.

A inicios de esta semana, la estrella pop pausó indefinidamente su tour por Norteamérica sin entrar mucho en detalles. La noticia causó bastante molestia entre los fans, por lo que el día de hoy, Bieber publicó un video en redes sociales en el que explica que esta decisión se debe a algunos problemas de salud que enfrenta actualmente.

“Como lo pueden notar en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, el cual ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales. Como se puede ver, este ojo no parpadea, no puedo sonreír de este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve. Así que tengo una parálisis completa en este lado de mi cara”, dijo Justin Bieber.

“Entonces, para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, físicamente no soy capaz de hacerlo. Esto es bastante serio, como pueden ver. Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad y espero que lo entiendan”, agregó el cantante.

De igual forma, Justin Bieber dijo que aunque ya se encuentra haciendo ejercicios faciales para recuperar la movilidad de su rostro, no tiene idea de cuánto tiempo le tomará recuperarse y regresar a los escenarios.

El síndrome de Ramsay Hunt se desarrolla cuando el virus de la varicela y el herpes zóster afecta directamente un nervio facial. Entre los síntomas que provoca está la parálisis facial, dolor y zumbidos en el oído, dificultad para cerrar un ojo y vértigos.

Foto de portada tomada del Facebook del cantante.