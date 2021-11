Jonny Greenwood, integrante de Radiohead, se lució con una canción para el soundtrack de la nueva película de Paul Thomas Anderson, Licorice pizza.

No es un hecho aislado que Greenwood es fanático del cine y un buenazo para crear bandas sonoras; es por eso que Thomas Anderson lo ha reclutado para participar en el soundtrack de su próxima obra, en la que, cabe mencionar, la música juega un rol muy importante.

Licorice pizza, como ya se ha revelado antes, está situada en el San Fernando Valley de los setenta, teniendo como foco un amor adolescente. Tan sólo el título, hace referencia a una tienda de discos que en ese entonces se convirtió en todo un icono para los amantes del rock and roll, y con eso basta para medir la importancia que tiene el soundtrack aquí.

Entre la lista de canciones que musicalizarán el filme encontramos algunas joyas que dejaron huella en la historia de la música como “Life On Mars?” de David Bowie, “Let me roll it” de Paul McCartney y Wings, “Peace frog” de The Doors y “But you’re mine” de Sonny & Cher.

Además, hoy se confirmó que Jonny Greenwood participará con una canción titulada de la misma forma que la película, “Licorice pizza”. Otros artistas que figuran en el soundtrack son Niña Simone, Chuck Berry, Suzi Quatro, Mason Williams y Gordon Lightfoot.

La banda sonora de Licorice pizza se lanzará en formato físico y digital el próximo 26 de noviembre, mismo día en el que la película se estrena en las salas de cine. Ya puedes pre-ordenar el disco dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram de Radiohead.