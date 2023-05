Mira un episodio perdido de ‘Johnny Bravo’ con un crossover de ‘Dragon Ball Z’

Los archivistas de internet LSuperSonicQ finalmente desenterraron y compartieron un episodio perdido de la popular caricatura del Cartoon Network de los 90’s, Johnny Bravo. Aunque no se trata de cualquier capítulo, sino de uno que formaba parte de la serie JBVO: Your All Request Cartoon Show.

También conocido como JBVO, este show rompía con la cuarta pared, ya que presentaba a Johnny Bravo atendiendo solicitudes de gente de la vida real. A lo largo de los capítulos, el popular copetudo reproducía episodios de otras caricaturas animadas, en ocasiones en compañía de otros personajes de Cartoon Network, como Scooby-Doo.

Justamente el episodio del 5 de mayo de 2000 comenzó con Scooby Doo. Pero para la mitad del programa, una persona llamada Jennifer de Sterling, Colorado, llamó para solicitar que reproduzca su episodio favorito de Dragon Ball Z. El problema fue que un episodio completo de DBZ tenía el mismo tiempo de ejecución de 24 minutos que JBVO, y el programa ya llevaba 14 minutos de transmisión cuando Johnny Bravo leyó su solicitud.

De acuerdo con The Lost Media Wiki, aproximadamente la mitad de los 28 capítulos de JBVO están perdidos. Aunque esto probablemente cambie pronto, ya que, en entrevista con Kotaku, LSuperSonicQ reveló que un espectador de su video original de 2017 llamado Sanders se acercó para decirle que podía tener un acercamiento a cada uno de los episodios del show gracias a su madre, que había trabajado en el programa en Cartoon Network.

Según explicó LSuperSonicQ, con la ayuda de otro cazador de medios perdidos llamado Jericho, se darán a la tarea de desenterrar el resto de la serie y subirla a internet. “Esta fue una de mis piezas favoritas de medios perdidos, así que estoy muy contento de verla resurgir. Esto demuestra que no importa cuanto tiempo se haya perdido un medio, siempre existe la posibilidad de que algún día reaparezca”, dijo.