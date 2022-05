Continuando con su objetivo de crear comunidad, Jim Beam, el Bourbon más vendido del mundo, regresa este año con una nueva edición de Welcome Sessions y su alianza con Muse.

El día de hoy, la marca anunció una especial campaña en colaboración con el combo conformado por Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme, con la cual, además de celebrar el poder de la música, brindará a los fans una oportunidad única de conectar con el trío a través de un par de actividades digitales que podrán sintonizar desde cualquier parte del mundo.

De inicio, Jim Beam lanzará en sus redes sociales y canal de YouTube una serie documental que captura historias no contadas del viaje profesional de Muse junto a sus seguidores. “Con la evolución de Welcome Sessions, estamos emocionados de duplica nuestra promesa a los fanáticos de la música de crear experiencias compartidas que nos acerquen cada vez más”, explicó en un comunicado Veronique Mura, vicepresidenta de la marca.

Las sorpresas con Muse continuarán a lo largo del verano de 2022, ya que el Bourbon más exquisito se convertirá en el acompañante fiel de la banda durante su próximo tour por Europa; culminando en el otoño con el primer concierto de Welcome Sessions, el cual se realizará en directo desde la destilería de Jim Beam en Clermont, Kentucky.

Sobre esta alianza, el frontman de la agrupación Matt Bellamy, comentó: “Tener un sentido de comunidad nos une a todos. Nuestra banda surgió gracias a los profesores de música que nos enseñaron a tocar, el estudio que nos dio nuestra primera oportunidad y las presentaciones en vivo en The Cavern Club hace tantos años. Sin el apoyo continuo de nuestra comunidad, no estaríamos aquí hoy. Después de casi cuatro años, es genial asociarnos con Jim Beam® para reconectar con nuestros fans y celebrar nuestro amor compartido por la música a través de las Welcome Sessions”.

Además de su unión con el trío, Jim Beam confirmó que se ha abierto la convocatoria para la segunda edición de Welcome Sessions México, la vibrante plataforma que el año pasado presentó a más de 200 bandas y que, con el apoyo de importantes figuras de la industria musical mexicana, dieron la oportunidad a cinco propuestas de demostrar su talento en el mítico Pata Negra.

Ésta nueva entrega incluirá tres fases previas a la gran final, comenzando el día de hoy (23 de mayo) con la apertura de la convocatoria, misma que estará disponible hasta el 23 de junio. Para formar parte de esta increíble experiencia, los proyectos musicales interesados deberán de enviar un video compartiendo su propuesta y tres canciones originales al correo [email protected]

Una vez cerrada la convocatoria, Moni Saldaña, curadora musical y parte del sello discográfico Devil In The Woods, nuevamente se encargará de descubrir al talento de este año y seleccionar a los 10 pre-finalistas, quienes tendrán la oportunidad de presentarse frente al jurado que ahora está integrado por Paco Ayala (vocalista y bajista de Molotov), la conductora de radio Iliana Rodríguez “Reclu” y “El Cha”, músico y bajista de Fobia y Moderatto.

Tras esto, los tres finalistas grabarán un videoclip con su canción principal, el cual será difundido en el canal de YouTube e Instagram de Jim Beam México. Pero, el momento clave tendrá lugar el 1 de septiembre en el Foro Indie Rocks!, en donde estos tres proyectos tendrán la oportunidad de mostrar su mejor versión ante el jurado y pelear por el primer lugar, que este año se llevará la grabación de un EP en Estudio Topetitud con el apoyo de Paco Ayala y un espacio dentro del cartel de nuestro Festival Marvin.

Así que ya sabes, si eres melómano de corazón Jim Beam tiene la comunidad ideal para ti.

Fotografías: Cortesía / Sam Grant.