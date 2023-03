Jenna Ortega comparte el soundtrack ideal para su personaje de ‘Scream’

La banda sonora siempre va a ser un factor muy importante para crear el ambiente perfecto en una película, principalmente si es cine de terror. En el caso de Scream, la música siempre ha sido un gran apoyo para transmitir el deseo de supervivencia de sus personajes, como es el caso de Tara Carpenter, interpretado por Jenna Ortega.

Si bien en las últimas dos entregas de la franquicia las pistas han sido las adecuadas, en una reciente entrevista con MTV, Ortega mencionó las canciones que ella incluiría en sus escenas en Scream. La actriz tiene muy presente que cuando se trata de un buen susto, el sonido tiene que ser oscuro y pesado, por lo que seleccionó temas de Nine Inch Nails y Deftones.

“Es algo básico”, dijo sobre qué canción encaja perfectamente con la vibra de ser perseguido frenéticamente por el demonio de Scream, Ghostface. “Con esta película va bien la canción de Deftones ‘Be quiet and drive (far away)’. Siento que sólo están tratando de escapar, eso también podría ser interesante”, agregó.

Después, hablando sobre qué otros tracks cree que definirían sónicamente su personaje en el largometraje de terror, Jenna Ortega dijo que sería “The way out is through” de Nine Inch Nails o “She’s leaving home” de The Beatles.

Recuerda que la nueva película de Scream ya se encuentra disponible en las salas de cine de todo el mundo.