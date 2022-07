En algún momento, en entrevista con Pitchfork, Jarvis Cocker reveló que uno de sus primeros acercamientos con la música fue cuando una niñera puso una copia del clásico de Pink Floyd, The dark side of the moon. A partir de ahí, una puerta se abrió y más tarde su vida cambiaría por completo.

Anteriormente, el frontman de Pulp también ha señalado a The Beatles, Leonard Cohen y Scott Walker como algunas figuras que le sirvieron de inspiración en sus años formativos dentro de la industria musical. Si bien Jarvis Cocker nunca ha dado una lista exacta de sus discos imprescindibles, por acá tenemos una recopilación de los que en diversas ocasiones ha mencionado como “sus favoritos”:

12 Crass songs – Jeffrey Lewis

Abbey road – The Beatles

Animal nitrate – Suede

B-52s – The B-52s

Basement five in dub – Basement Five

Death of a ladies man – Leonard Cohen

Q: Are we not men? A: We are devo! – Devo

I need a freak – Sexual Harassment

If you could read my mind – Gordon Lightfoot

Marianne faithful – Marianne Faithful

Master and everyone – Bonnie Prince Billy

Midnight cowboy OST – Various Artists

Persian surgery dervishes – Terry Riley

Shepherd in a sheepskin vest – Bill Callahan

The dark side of the moon – Pink Floyd

The moths are real – Serafina Steer

Two sunsets – Pastels & Tenniscoats

Volumes I & II – Endless Boogie

