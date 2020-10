JARV IS…, el nuevo proyecto de Jarvis Cocker, se presentó en el Barbican de Londres. Durante el que interpretaron un cover de The Velvet Undergorund y de The Fall.

Este show fue para marcar la apertura de una nueva exhibición titulada Cosmic Dancer, en la que celebran al aclamado bailarín y coreógrafo Michael Clark. Y a lo largo del concierto JARV IS… hizo su propia versión de “Venus In Furs” de The Velvet Underground y “Big New Prinz” de The Fall.

Además de que también presentaron algunos de los tracks de su nuevo álbum, Beyond The Pale, entre ellos “House Music All Night Long” y una versión arreglada de “Further Complications” de Cocker.

Éste especial concierto fue filmado por Andy Hui y se encuentra disponible para ver de forma gratuita a través del sitio web de Barbican. Y se anunció que permanecerá en línea en un futuro previsible.

Y hablando sobre la exhibición de Clark, en un comunicado JARV IS… comentó: “Echa un vistazo a ti mismo. Camina y poco a poco empezarás a darte cuenta, como me pasó a mí: la danza es el lenguaje del cuerpo humano. Y nadie lo habla mejor que Michael Clark.”

Igual recuerda que su disco Beyond The Pale se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Y no dejes de checar la gran entrevista que tuvimos con JARV IS… en nuestra edición 181, en la que también son portada. Consíguela dando click aquí.

Foto de portada: Prensa.