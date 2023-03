James Hetfield de Metallica actuará en un nuevo thriller

Se trata de una adaptación cinematográfica de la novela The Thicket, del autor Joe R. Lansdale. La historia, descrita como un thriller western, se centra en un joven que solicita la ayuda de un cazarrecompensas para rescatar a su hermana, que ha sido secuestrada por una violenta asesina y su pandilla.

Según informó Deadline, Peter Dinklage será director, productor y protagonista de la serie. Al parecer, el actor, conocido por su participación en Game of thrones, lleva alrededor de una década involucrando en este proyecto que ya arrancó su producción en Calgary, Canadá.

Además de James Hetfield y Dinklage, Esmé Creed-Miles (Hanna), Levon Hawke (The crowded room), Leslie Grace (In the heights), Gbenga Akinnagbe (The old man), Macon Blair (I care a lot), Ned Dennehy (Peaky blinders), Andrew Schulz (Infame) y Arliss Howard (Mank).

“Este thriller western dirigido por Peter Dinklage y un equipo de artistas excepcionalmente talentoso cumple con las expectativas del género y agrega mucho más para hacer que el viaje a The Thicket sea único y fascinante”, dijo el director de contenido de Tubi, Adam Lewinson.

Aun no se tienen detalles sobre el papel que realizará James Hetfield en esta nueva película. Cabe destacar que ésta no es la primera vez que el integrante de Metallica aparece en pantalla, anteriormente dio vida al oficial Bob Hayward en la película de Ted Bundy, Extremely Wicked, shockingly evil and vile.

Foto vía Facebook Metallica