James Gunn presenta ‘Dioses y monstruos’, el primer capítulo del DCU

De acuerdo con Consequence Of Sound, ayer los nuevos directores de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, le abrieron la puerta a los medios para presentar oficialmente las producciones que conformarán la primera fase del DCU, entre las que se incluye un nuevo filme de Superman, otra introducción a la familia de Batman y una serie de precuelas de Wonder Woman.

Gunn y Safran revelaron que para comenzar con estos proyectos se reunieron con un grupo de guionistas conformado por Drew Goddard (The martian), Jeremy Slater (Moon knight), Christina Hobson (The Flash, Batgirl), Christal Henry (Watchmen) y Tom King (Batman, Mister miracle). “Nos sentamos en una habitación durante unos días y comenzamos a debatir cuál podría ser el plan general básico”, dijo James.

“No tanto que te ate las muñecas, sino lo suficiente como para que sepamos cuál es la historia básica, hacia dónde vamos. Y es algo que seguiremos haciendo”, agregó James Gunn antes de revelar que el objetivo es lanzar dos películas y dos series de televisión al año, sin caer en la necesidad de forzar la producción, es decir, siempre y cuando los guiones estén completamente listos en ese momento.

Además, la dupla aseguró que la puerta permanece abierta para que Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (The Flash) y Zachary Levi (Shazam) regresen a sus personajes. Sin embargo, hasta el momento, Henry Cavill continúa fuera de los planes.

Apodado Dioses y monstruos, el Capítulo 1 del nuevo DCU existirá dentro de un multiverso, aunque la primera serie de títulos vivirá en un universo singular. The Batman Part II de Matt Reeves, Joker: Folie á Deux de Todd Phillips y la película de Superman de Abrams y el escritor Ta-Nehisi Coates seguirán existiendo fuera de la DCUbajo la marca DC Elseworlds. Lo mismo sucederá con el spin-off de Batman sobre El Pingüino y el nuevo filme de The animated Teen Titans go!