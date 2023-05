James Cameron realizará una nueva película de ‘Terminator’ inspirada en la IA

Según informaron medios locales, James Cameron tuvo una especial participación durante una conferencia de la Dell Technologies World 2023, en Las Vegas, donde confirmó que ya ha comenzado a trabajar en una nueva película de Terminator. Aunque por lo que mencionó, esta próxima entrega podría tardar un buen rato en llegar.

El director señaló que a pesar de que ya arrancó el proyecto, aún está a la espera de ver cómo evoluciona la Inteligencia Artificial, pues al parecer el guión está inspirado en este tipo de tecnología y quiere entender con mayor precisión su funcionamiento y rol dentro de nuestro día a día.

Estos comentarios llegan luego de que durante la promoción de Avatar: The way of water, James Cameronaseguró que si en algún momento retomaba la franquicia de Terminator, sería con una historia que dejara en el olvido a los robots que se vuelven lodos, para abrirle paso al tema de la Inteligencia Artificial.

Por el momento, James Cameron se encuentra trabajando de lleno en la saga de Avatar. Se supone que al menos hay tres películas más contempladas, así que quizá la espera por el regreso de Terminator sea más larga de lo que imaginamos.