Este 2023 la película sobre el hundimiento del Titanic cumplió 25 años, por lo que su director James Cameron ha compartido algunas anécdotas de su realización. La más reciente fue con respecto a Leonardo DiCaprio y cómo tuvo que hacer un fuerte esfuerzo para convencerlo de aceptar el papel de Jack.

“Él no quería hacer el protagónico”, dijo Cameron en entrevista con People. “Realmente tuve que torcerle el brazo para que estuviera en la película. Él no quería hacerlo. Pensó que era aburrido. [Él] aceptó el papel sólo cuando lo convencí de que en realidad era un desafío difícil”, agregó.

Asimismo, en otra charla con GQ, James Cameron dijo que entre los baches que enfrentó con DiCaprio en Titanic, estuvo el día que el actor se negó a realizar una prueba de pantalla con Kate Winslet, quien recién había obtenido el papel de Rose. El director quería hacer una última prueba antes de darle oficialmente el personaje a Leo, sin embargo, su actitud casi le cuesta perderlo.

“Tenía la cámara configurada para grabar el video. Leo no sabía que iba a hacer la prueba. Pensó que era otra reunión para conocer a Kate. Así que dije ‘ok, iremos a la habitación de al lado, diremos algunas líneas y lo grabaré en video’. Y él dijo ‘¿quieres decir que leeré?’ Le respondí que sí y él dijo ‘oh, yo no leo’. Le estreché la mano y le dije ‘gracias por venir'”, recordó James.

Cameron estaba listo para rechazar a DiCaprio, pero el actor volvió a él y le dijo: “Espera, espera, espera. ¿Si no leo, no obtengo el papel? ¿Es así?” En respuesta, el director le dijo: “Oh, sí. Vamos. Esta es una película gigante que va a tomar dos años de mi vida, y tú te irás a hacer otras cinco cosas mientras yo estoy en la posproducción. Entonces, no voy a arruinarlo tomando una decisión equivocada en el casting. Entonces, vas a leer, o no vas a conseguir el papel”.

Al final Leonardo DiCaprio accedió a leer y el resto es historia.