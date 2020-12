Jake Bugg, el compositor originario de Nottingham ha tomado el exitoso sencillo del rapero Post Malone “Circles” y lo ha hecho a su propia manera, maquillando la canción con rock.

“Circles” aparece en el álbum nominado al Grammy de 2019 de Post Malone Hollywood’s Bleeding. Para esta nueva versión, Jake Bugg agregó su estilo rock’n’roll característico a la pista, respaldado por una full band y tocado dentro de un estudio de grabación.

El cantautor de Nottingham lanzó su último sencillo “All I Need” en octubre. La pista continuó los lanzamientos que se han visto a lo largo del 2020 “Rabbit Hole” y “Saviors Of The City”. El cantante reveló recientemente que actualmente está escribiendo música para una película sobre el futbolista brasileño Ronaldinho.

Los realizadores Andrew y Stuart Douglas, quienes han trabajado de la mano en algunos de los videos musicales del artista en los últimos años, están preparando un documental sobre la leyenda y ganador de la Copa del Mundo de 2002.

Escucha el nuevo y motivador sencillo de Jake Bugg “All I Need”

“Me dirigieron un par de videos musicales y me preguntaron si quería probar”, dijo el compositor a The Sun. “Eso es lo que estaba haciendo en el encierro anterior. No es algo de lo que me vaya a cansar. Siempre quieres estar involucrado en la siguiente pista “. Mientras tanto, Post Malone casi apareció en Shore, el nuevo álbum de Fleet Foxes, reveló el líder de la banda, Robin Pecknold.

Foto tomada del Instagram de Jake Bugg / Post Malone