Dan luz verde a una nueva serie precuela de ‘It’

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el proyecto de Warner Bros. Television estará al mando de los cineastas Andy Muschietti y Barbara Muschietti, quienes realizaron las recientes adaptaciones cinematográficas de It, junto a Jason Fuchs. De momento, el programa ha sido titulado Welcome to Derry.

Aunque gran parte de los detalles, incluyendo el elenco, aún se mantienen bajo candado, es un hecho que la serie llegará como una especie de precuela de It. Además, los involucrados han prometido que Welcome to Derry buscará “expandir la visión” de las películas.

“Cuando éramos adolescentes, nos turnábamos para leer capítulos de It de Stephen King hasta que el grueso libro de bolsillo se desmoronaba”, dijeron los Muschietti en un comunicado. “It es una historia épica que contiene multitudes, mucho más allá de lo que podíamos explorar en nuestras películas. Estamos ansiosos por compartir las profundidades de la novela de Stephen, en todo su corazón, humor, humanidad y horror”, continuaron.

“Estoy emocionado de que la historia de Derry, la ciudad más embrujada de Maine, continúe, y me alegra que Andy Muschietti vaya a supervisar las aterradoras festividades, junto con un grupo de expertos que incluye a su talentosa hermana, Barbara. ¡Globos rojos por todas partes!”, agregó King.