La agenda de conciertos en nuestro país continúa creciendo y Iron Maiden se suma a la lista con un show en la caótica Ciudad de México.

A dos años de su última visita a tierras mexas, la icónica agrupación de heavy metal regresará en 2022 con su Legacy of the beast tour y un par de invitados especiales que se anunciarán pronto. La cita será el próximo 7 de septiembre en el mítico Foro Sol.

Compartiendo la noticia, en un comunicado el vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, comentó: “Estamos emocionados por nuestro regreso a la Ciudad de México. Estoy entusiasmado con las nuevas incorporaciones a la producción escénica y no podemos esperar a que todos vean lo que tenemos planeado. ¡Toda la banda ha disfrutado mucho de la gira Legacy of the beast y ahora no podemos esperar para volver y tocar en vivo, divertirnos y ver a todos de nuevo!”

El Legacy of the beast tour ha sido descrito tanto por los fans como por los medios de comunicación como el show más extravagante y visualmente espectacular que la banda ha presentado hasta ahora. El show será todo un salvaje recorrido a través de la carrera de Iron Maiden, incluyendo clásicos como “2 minutes to midnight”, “The trooper”, “Run to the hills”, “The number of the beast”, “Fear of the dark” y “Flight of Icarus”.

En cuanto a los boletos, el 6 y 7 de diciembre se podrán adquirir en la preventa exclusiva Citibanamex, y a partir del 8 del mismo mes iniciará la venta general. Además, la banda aseguró que habrá una preventa especial para los miembros de su club de fans.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.