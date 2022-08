Tras una larga espera, House of the dragon, el nuevo spin-off de Game of thrones, llegó a HBO Max con una audiencia récord en la historia de plataforma de streaming.

Éste puede ser el más grande ejemplo de que la ausencia hace que apreciemos lo que tenemos; y es que han pasado más de tres años desde que Game of thrones llegó a su fin con una temporada que dejó con muy mal sabor de boca a sus fanáticos, pese a ello, el día de ayer los fanáticos decidieron darle una oportunidad a House of the dragon.

De acuerdo con Variety, el nuevo spin-off de la saga creada por George R.R. Martin debutó en HBO Max con una audiencia de casi diez millones de espectadores, convirtiéndose en el estreno de serie original más grande en su historia. Si bien otras temporadas de Game of thrones llegaron a superar esta cifra, no le fue tan mal si tomamos en cuenta que gran parte del fandom se quedó decepcionado con el final.

House of the dragon se trata de una precuela que se sitúa 300 años antes de los hechos ocurridos en Game of thrones. Basada en el libro Fire and blood (2018) de George R.R. Martin, la trama sigue la situación dentro de la casa Targaryen y una sangrienta guerra civil llamada Dance of the dragons, la cual amenaza con poner fin al reinado Targaryen.

El elenco del spin-off incluye a Matt Smith, Emma D’Arcy, Milly Alcock, Olivia Cooke, Graham McTavish, Paddy Considine, Eve Best, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Sonoya Mizuno, Ryan Corr y Jefferson Hall.

Foto de portada: HBO Max.