Hace unos meses tuvimos la grandiosa noticia de que el Hellow Festival iba a llegar a la Ciudad de México el próximo 28 de marzo. Y tras varias predicciones, el día de hoy se dio a conocer que Future es el primer artista confirmado para la versión chilanga.

Jumpman is here 🎉 @1future llega por primera vez a México para festejar junto a ti en #HellowCDMX 😎 Stay tuned! Más artistas por anunciar.

Compra Fase 1 ahora en https://t.co/wKn5sFFpcf, @superboletosmx y taquillas del @PBicentenarioMX 🎫 pic.twitter.com/hBU75m37ri — Hellow Festival (@HellowFestival) December 23, 2019

El Parque Bicentenario, ubicado en la colonia San Lorenzo Tlaltenango, será el recinto en el que se llevará a cabo esta enorme fiesta. Los boletos ya se encuentran a la venta a través de Superboletos o en las taquillas del lugar.

Y, como últimamente se ha acostumbrado para los festivales, los boletos se venderán en tres diferentes fases: fase 1 $1,050; fase 2 $1,200; y fase 3 $1,500 (más cargos por servicio).

De igual forma, contará con un acceso VIP el cuál tiene un precio de $3,100. Éste tendrá los beneficios de zonas VIP y acceso side stage.

El Hellow Festival originalmente se realiza en Monterrey, Nuevo León desde el año 2008. Sin embargo, esta vez decidieron organizar dos ediciones, una en el norte y otra en la Ciudad de México.

Siempre se ha caracterizado por su diversidad de géneros. Sus escenarios han visto pasar a grandes artistas a nivel internacional como Kendrick Lamar, Tyler, the Creator, The Flaming Lips, J Balvin, A$AP Rocky, Empire of the Sun, Sofi Tukker y LCD Soundsystem.

Además de también contar con la presencia de talento mexicano como Caloncho, CLUBZ, Los Amigos Invisibles, Zoé, Caifanes, Kinky, entre otros.

Por ahora, para la versión chilanga el único artista que tenemos asegurado es Future, que de hecho es la primera vez que presenta su acto en vivo en México. Hace apenas unos meses, el rapero nos presentó su disco Monster.

Esperemos pronto tener más detalles acerca del cartel completo, pero no hay duda de que el Hellow Festival CDMX será uno de los conciertos que no te puedes perder en el 2020.