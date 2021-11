Harry Styles, ex integrante de One Direction, reversionó el clásico de Britney Spears “Toxic” durante un show en el Madison Square Garden de Nueva York.

Luego de tener que posponerlo por la pandemia de COVID-19, este año Harry finalmente pudo llevar a cabo su Harryween, evento que constaba de dos conciertos en la Gran Manzana para celebrar Halloween. Ambas noches tuvieron sus respectivas sorpresas pero la segunda, hasta cover de la Princesa del Pop incluyó.

De acuerdo con los testimonios de los presentes, en la presentación de ayer (31 de octubre) el ex 1D apareció disfrazado de payaso y regresando del encore, comenzó a interpretar “Medicine”, tema inédito que se suponía formaría parte de su disco debut homónimo, para después continuar con su propia versión de “Toxic”.

Otras de las canciones que sonaron durante la segunda noche de Harryween fueron “Golden”, “Adore you”, “Treat people with kindness”, “Sign of the times”, “Kiwi”, “Watermelon sugar” y “What makes you beautiful”, la cual originalmente es una canción de One Direction.

En cuanto a la primera presentación halloweenezca, Harry Styles y su banda se inspiraron en El mago de Oz para sus disfraces y, además, interpretaron un cover de “Somewhere over the rainbow”. Afortunadamente, algunos de los asistentes captaron estos momentos, así que échales un vistazo a continuación:

Foto de portada tomada del Facebook del artista.