Las hermanas Haim continúan colaborando con el cineasta Paul Thomas Anderson y, sinceramente, no podríamos estar mas felices con ello.

Este fin de semana por fin se estrenó Licorice pizza, la nueva película de Anderson protagonizada por Alana Haim y Cooper Hoffman. Pero, la gran sorpresa llegó cuando en algunas salas de cine se insinuó que una nueva canción del trío estaba por llegar.

Y como lo prometido es deuda… el día de hoy la banda liberó “Lost track”, tema que surgió del reciente photo shoot que tuvieron con Paul Thomas Anderson para W Magazine. Además, el cineasta una vez más fue quien estuvo al mando del videoclip.

“‘I’ll never get back what I lost track of’. Tuvimos esa línea escrita durante el último año, pero nunca supimos qué hacer con ella. Seguimos escribiéndola, sin saber dónde debía vivir”, explicó Haim en un post en redes sociales, asegurando que la sesión de fotos fue la que encendió de nuevo la idea.

“Paul mencionó tener el libro Appointment in Samarra como una posible dirección. Así que investigamos un poco el libro y nos inspiramos en la escena en la que el personaje principal arroja una bebida en la cara de alguien en un club de campo. Nos inspiró la idea de que alguien hiciera algo tan drástico para salir de una situación en la que se sentía incómodo, sólo para sentir algo”, agregó.

“Lost track” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y por acá te dejamos el video dirigido por Paul Thomas Anderson.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.