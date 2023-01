Gwen Stefani se declara japonesa

No es un hecho aislado que la ex integrante de No Doubt es una fiel seguidora de la cultura oriental, más en específico de la japonesa, lo cual se ha visto reflejado en su música y prácticamente en cualquier proyecto en el que esté involucrada creativamente. Incluso, cuando recién debutó como solista, Stefani reclutó a cuatro bailarinas de origen japonés-americano para ser sus acompañantes no sólo sobre el escenario, sino también en sus vídeos musicales y en casi todos los lugares/eventos en los que aparecía.

Si bien las chicas Harajuku ya no andan detrás de ella como perritos, Gwen Stefani continúa con su extraña obsesión por lo japonés. En una reciente entrevista con Allure, la cantante reveló que se enamoró por primera vez de la subcultura Harajuku gracias a que su padre (italoamericano), quien viajaba entre los Estados Unidos y Japón por su trabajo en Yamaha, le contó de ella.

Según dijo Gwen Stefani, no fue hasta que llegó a la vida adulta que pudo viajar al barrio homónimo de Tokio para presenciarlo ella misma: “Dije: ‘Dios mío, soy japonesa y no lo sabía'”, explicó. “Si [la gente] me va a criticar por ser fan de algo hermoso y compartirlo, entonces creo que no se siente bien. Creo que fue un hermoso momento de creatividad… [Debería] estar bien inspirarse en otras culturas porque si no se nos permite, eso es dividir a la gente, ¿no?”, agregó.

De igual forma, la entrevistadora señaló en el artículo que durante esta entrevista, “Stefani afirmó dos veces que era japonesa y una vez que era ‘un poco como una niña del condado de Orange, un poco como una niña japonesa, un poco como una niña inglesa”. Además, la cantante también reivindicó la cultura latina de su ciudad natal de Anaheim, California, citando su música y firmas de moda: “Aunque soy una italoamericana, irlandesa o lo que sea que soy, en eso me convertí porque esos eran mi gente, ¿verdad?”