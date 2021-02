La cantautora británica Greentea Peng estrenó el sencillo “Nah It Ain’t The Same”, como un nuevo adelanto de su tan esperado álbum debut MAN MADE.

Para este track, Aria Wells (su nombre real) trabajó de la mano del productor Earbuds, con quien ya ha colaborado en diversas ocasiones. En él se le escucha junto con su banda en vivo, The Seng Seng Family, ofrecer una pieza fresca de hip-hop y jazz combinado con ritmos neo soul.

“Nah It Ain’t The Same” fue descrita por Greentea Peng como “una expresión y exploración de mi total confusión y conflictos internos en medio de paradigmas cambiantes”. Esta es la primera música que la cantante comparte en lo que va del año.

Su lanzamiento vino acompañado por un videoclip dirigido por Machine Operated, en el que se le ve a Aria seguir su rutina diaria. Al final se le une su banda para dar una presentación en una sala iluminada con velas.

Con “Nah It Ain’t The Same”, Greentea Peng nos da el primer adelanto de su álbum debut MAN MADE, el cual se tiene planeado vea luz durante el verano de este año.

Entre los temas que compartió en 2020 se encuentra “Revolution” y su colaboración con The Streets y Donae’o, “I Wish You Loved You As Much As You Love Him”, canción que apareció en la última mixtape de Mike Skinner y compañía.

Te dejamos a continuación el video oficial del nuevo track y recuerda que ya también puedes encontrarla en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.