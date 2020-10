El artista emergente danés Goss finalmente ya publicó su álbum debut, Group Therapy, con el que el músico da inicio a una nueva etapa en su carrera musical.

Este nuevo disco presenta un total de 11 canciones, de las que cada una marca un sentimiento específico, una situación o una experiencia que el danés ha intentado procesar. Es así como el resultado bien puede funcionar como un tipo de terapia, en el que los oyentes se pueden identificar y conectar.

Mientras que sonoramente Goss logró reinventarse pero sin perder su esencia, haciendo con este álbum música que viene digitalmente procesada pero que aún se sienta orgánica. Logrando así desafiarse a sí mismo tanto personal como profesionalmente.

Y hablando de esta nueva producción, el músico comentó: “Estoy haciendo todo lo posible para mantener todo sencillo. Amo la música que es simple y profunda. Esas son las mejores canciones para mi. Pero también son realmente difíciles de escribir. No es ningún secreto que este disco tiene inspiración country. Pero es importante decir que no es un disco country. Es otra cosa. He tratado de llevar muchas de las cosas que amo del country a un nuevo contexto: atmósfera, instrumentación, melodías, actitudes, sonidos, sentimientos, etc. para darles una nueva vida y crear algo más.”

Group Therapy llega a dos años de que Goss estrenó su segundo EP Homeland Security, el cual de hecho recibió muy buenas críticas por ese sonido experimental que el danés ha priorizado desde el lanzamiento de su primer sencillo.

Actualmente Goss es uno de los artistas promesa más grandes de la escena musical independiente. Su innovador sonido lo ha llevado ya hasta a hacer una gira en compañía de Mura Masa y SOHN, sin mencionar su colaboración con MØ en el hit “Kamikaze”.

Así que como consejo, no le pierdas la pista a este talentoso artista y dale play a Group Therapy.

Foto de portada vía Facebook del artista.