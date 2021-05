Gerard Way, el vocalista y líder de My Chemical Romance ha revelado en una entrevista cual ha sido su concierto más divertido junto a los demás integrantes de la banda.

My Chemical Romance tuvo una pausa larguísima, pero afortunadamente están de vuelta. Muy pocos tuvieron el honor de verlos en vivo una vez más antes de que la pandemia comenzara y eso fue durante su concierto de regreso en Los Ángeles a finales de 2019 en Shrine Auditorium & Expo Hall.

En una entrevista Gerard reveló que aquel show ha sido su favorito hasta la fecha como My Chemical Romance, comentando que se dejo llevar por completo en este re encuentro y que se volvió de sus presentaciones más divertidas.

“Definitivamente fue lo más divertido que he tenido tocando en el escenario con My Chemical Romance, seguro”, comentó Way en el programa de Aiden Gallagher. “Algo que traté de hacer, y esto fue consciente, fue ceder algo de control. Pienso mucho en el control, y en los años transcurridos desde que la banda se separó, realmente he examinado el control en todas sus formas”.

“Mi objetivo en The Shrine no era dirigir a la audiencia a hacer nada. Dejarlos hacer lo que naturalmente querían hacer. Se convirtió en menos de trabajar con una multitud, como dicen, o de ser un animador. Para mí, la nueva versión de My Chemical Romance y la forma en que quiero hacerlo es ejercer menos control”, finalizó.

Crédito foto de portada: Youtube