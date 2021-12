Se ha publicado un nuevo video del clásico de George Harrison, “My sweet lord”, con la participación de grandes figuras de la industria del entretenimiento.

Los festejos por el 50 aniversario de All things must pass de Harrison continúan, esta vez con un especial videoclip para “My sweet lord” en el que nos encontramos a Fred Armisen y Vanessa Bayer como agentes metafísicos, a quienes el director de una agencia clandestina (Mark Hamill) les encarga buscar algo que no puede ser visto.

A lo largo del audiovisual nos encontramos con más de 40 famosos, entre los que figuran actores, comediantes, músicos, directores y artistas. Ringo Starr, Taika Wititi, Jeff Lynne, Darren Criss, Jon Hamm, Rosanna Arquette, Tim and Eric, Joe Walsh, “Weird Al” Yankovic, Natasha Laggero y Patton Oswalt son algunas de las estrellas que aparecen.

Además, la viuda de George Harrison, Olivia Harrison, y su hijo Dhani Harrison también participaron, compartiendo escena con la actriz Aimee Mullins y el actor Rupert Friend. Mientras que en la dirección del clip se tuvo a Lance Bangs.

Al respecto, Bangs comentó: “Hacer esto fue una de las experiencias más satisfactorias de mi vida. El objetivo fue representar esta canción visualmente mientras estos agentes e inspectores seguían perdiéndose la maravilla de la metafísica que los rodeaba. Las imágenes están coreografiadas con los sonidos de melodías vocales, rasgueos de guitarra, patrones de batería y cambios de acordes”.

“George introdujo el sentido del humor en todos sus videos, así que mantuvimos ese espíritu y llenamos al elenco de amigos y admiradores de su música, muchos de ellos provenientes del panorama actual de la comedia”, agregó Bangs.

Te dejamos a continuación el video:

Foto de portada tomada del Facebook del cantante.