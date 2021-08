Gene Simmons, integrante de KISS, se ha declarado a favor de que la vacuna de COVID-19 sea requisito para acceder a los conciertos post-pandemia.

Mientras que algunos artistas se han proclamado en contra de las vacunas, Simmons continúa manteniéndose firme con la postura que ha tomado desde que inició la pandemia, ahora ya también poniéndose a favor de las vacunas y esperando que cobren gran importancia en nuestra nueva vida.

En una reciente entrevista con Ultimate Classic Rock, el vocalista de KISS estuvo platicando sobre cómo espera que sea la música en vivo en una realidad en la que COVID-19 existe. “Mis deseos serían que todos tengan como mandato vacunarse”, explicó.

“Espero que en los shows todos estén portando sus máscaras. Pero nosotros sólo podemos controlar lo que está en nuestras manos y diferentes estados y países tienen diferentes reglas”, continuó Gene Simmons.

Mientras que respecto al argumento de que las restricciones de COVID-19 infringen la libertad y derechos humanos de la población, el músico agregó: “Es curioso porque no tienes derecho a conducir por la autopista en un automóvil sin cinturón de seguridad”.

“Debes detenerte en el semáforo en rojo. Ese no es un derecho que tienes. Y no tienes derecho a caminar desnudo por las calles. Estas no son ideas que pongan en peligro la vida. Estamos hablando de una jodida pandemia y la gente la está combatiendo”, comentó.

Desde que inició la pandemia, Gene Simmons no ha dejado de utilizar su plataforma para crear consciencia sobre la situación que atraviesa el mundo entero, incitando a la gente a seguir las reglas de sanidad impuestas.

