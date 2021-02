Funko Pop!, la compañía de juguetes de colección que se caracteriza por la creación de figuras inéditas de personajes icónicos del cine, televisión y videojuegos está por lanzar dos figuras coleccionables de Lemmy Kilmister y Angus Young.

Las figuras son parte de la colección Ace Of Spades y Highway To Hell de su nueva lÍnea de juguetes “Albums series“. La edición de Motörhead tendrá a Lemmy y la de AC/DC a Angus, con leyendas en sus cajas sobre sus discos a los cuales se les hace la mención honorifica.

“¡Libera el rockero que llevas dentro y celebra el álbum atemporal de las leyendas del rock, Motorhead! Etiquetado como su álbum de mayor éxito comercial; Este será un gran éxito entre los fans, ¡así que no pierdas la oportunidad de hacerte con este último Pop! ¡Los álbumes caen y le dan un lugar central en sus colecciones en crecimiento! anuncia el comunicado de Funko Pop!

“¡Lo próximo para Pop! Álbumes, por supuesto, son los íconos del rock AC / DC con su quinto álbum de estudio internacional Highway To Hell. ¡Con un pop inconfundible! Figura de vinilo del legendario guitarrista Angus Young con su característico uniforme escolar, ¡esta es una gota que los rockeros no querrán perderse!”

Motörhead también celebró por su propia cuenta lanzando su propio podcast warts and all (titulado The Motörcast) y lanzando una reedición especial, cuya versión de lujo incluía un programa nunca antes escuchado de la gira “Ace Up Your Sleeve“.

Crédito foto de portada: Instagram