Cada vez son más los artistas que se reúnen para dar un conciertazo juntos y los siguientes en la lista son Franz Ferdinand y The Vaccines.

Hace algunos meses Franz Ferdinand anunció que regresará a nuestro país para presentar su disco que compila algunas de las canciones más queridas de su catálogo. Pero, por si esto no fuera suficiente, la agrupación decidió hacer la fiesta más grande con la compañía de Justin Young y compañía.

El magno evento se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre en las instalaciones del Palacio de los Deportes, con los escoceses poniéndonos a corear hits como “Take me out”, “Do you want to” y “The dark of the matinée”, mientras que The Vaccines nos deleitarán con temas de su más reciente álbum Back in love city.

Los boletos para el concierto de Franz Ferdinand y The Vaccines ya se encuentran a la venta a través del website de Ticketmaster, o bien, en las taquillas del inmueble. Te recomendamos apresurarte a comprar tu entrada porque seguro será un completo sold-out.

La última vez la banda escocesa visitó México fue en 2019, parte del line-up del Corona Capital. Y en cuanto a The Vaccines, no han pisado tierras mexas desde 2018.

