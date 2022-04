Cierto, la memoria es traicionera, es por ello que más vale dejar por escrito los resabios de un Festival Ceremonia 2022, que está vez dejaba Toluca y la colindancia del Centro Dinámico Pegaso para instalarse en el Parque Bicentenario, en las inmediaciones de Azcapotzalco, que traía consigo nuevos retos de logística, más allá de que el elenco tenía sobrados punto de excelencia.

Llegábamos al Festival Ceremonia 2022 todavía con la referencia de que el Vive Latino había mejorado mucho y entregó una edición absolutamente de altura. De entrada, Ceremonia debió enfrentar a una vialidad en torno al Parque no preparada para tal cantidad de vehículos y personas; deberán de buscar la manera de contar con más espacios de estacionamiento, especialmente para autobuses y camionetas.

Pero la feligresía musical supera cualquier obstáculo y el Ceremonia se destaca siempre por esa selección gourmet y vanguardista de talentos. Es así como cada asistente puede dar cuenta de su experiencia, de su encuentro directo con las propuestas del Festival.

Debo decir que he impulsado desde Marvin y tiempo atrás al maravilloso pop electrónico que hace DRAMA, un dueto procedente de Chicago y que está integrado por la cantante Via Rosa y el productor y músico Na’el Shehade, quien se pertrecha detrás de sintetizadores y tecnología para hace posible el live act.

Via Rosa posee un torrente de voz y gran personalidad, para este directo se apoyó en dos coristas para elevar temas como “Don´t Hold Back” y “3AM”. Valió completamente la pena apostar por ellos.

A cierta distancia pude ver como un Dj apoyaba a los haceres de Eartheater en el escenario Traición, el de las propuestas más arriesgadas y extremas. Quizá todavía era temprano para la electrónica con tintes industriales y góticos que hace la neoyorquina Alexandra Drewchin.

Inesperadamente, me cruce con el mini-show sorpresa de Ed Maverick en un pequeño kiosko; puso por delante a un coro totalmente femenino, como sacado de una congregación religiosa norteamericana. Rara puesta en escena sólo para iniciados.

Snow Tha Product (la norteamericana Claudia Alexandra Madriz Meza) dejó el escenario muy caliente y atascado de hip-hop, para que luego llegara el franco-ecuatoriano Nicola Cruz con una versión potenciada de su refinada electrónica; dejó de lado el sonido andes step que lo caracteriza, para mostrarse más ácido y con una vertiente brasileña aflorando. Agregó excelentes visuales.

Nathy Peluso puso en claro que con su gira Calambre quiere comerse al mundo; la argentina se cortó el cabello y salió con una energía volcánica que va del trap al hip-hop y tiene buenos momentos de salsa. Sorprendió al hacer “Ateo” de C. Tangana también en su show.

Tuve que moverme a mitad de Nathy Peluso para buscar un lugar para esperar a C. Tangana -quien arrasara en el Vive Latino-. El español dio el empujón definitivo a la venta de boletos del Ceremonia, una vez que avisaron que estaría presente con la versión reducida de su Sin cantar ni afinar tour.

Esta vez no estuvieron ni Niño de Elche, ni Adriel Favela, pero este montaje de herencia cinematográfica es maravilloso. El flamenco y la rumba entreverados a una fiesta rítmica en la que “Pucho” demuestra que es un gran frontman y que su fusión afterpop lo puede todo.

Brevemente, pero se le dio el reconocimiento merecido a Alizzz -su comparsa creativa- y brilló también el ejecutante de tuba de la Banda MS. Hay que considerar que Tangana viene con un ritmo aceleradísimo de conciertos y un día antes estuvo en el Pal´norte. Ofreció un concierto de alto nivel, pero es humano y dejó ver que la fiesta constante deja su huella en cualquier humano… y en esta tertulia también se bebe.

En “Párteme la cara” apareció un Ed Maverick un poco menos tímido que en el Vive Latino, pero Nathy Peluso hizo que ardiera el escenario al hacer “Ateo” -quizá la canción del Festival Ceremonia 2022-.

Creí que la convocatoria del Wu-Tang Clan iba a saturar al escenario principal -el Ceremonia-, pero siendo justos, llegó algo de menos gente que con C. Tangana -había más espacio para moverse-. No tengo reparo en señalar el sentido histórico de la presentación del combo de la Costa Este… varias personas tenían en mente que tal vez no volverían a girar juntos en el futuro.

Tras los ajustes iniciales, el audio cobró propiedades tremendas; el ingeniero trabajó los graves y subgraves hasta lograr un efecto físico que sacudía la ropa. ¿El repertorio? Uff, las canciones de Wu-Tang Clan son un desfile generoso de éxitos y “C.R.E.A.M”, “Solid as a rock” y “Wu-Tang Clan ain’t nuthing ta F’ Wit” son infalibles. Valga anotar la versión que hicieron de “Come Togheter” de The Beatles y el rapeo sobre “Smell Like Teen Spirit” de Nirvana.

Mostraron una increíble coordinación, un discurso que sigue muy lúcido y beligerante; los Dj´s dictaron cátedra y algunos de sus miembros bebían champaña a pico de botella entre canciones. ¡Total solvencia técnica y despliegue vertiginoso en una experiencia estética total! ¡Inolvidable actuación!

La venezolana Arca (Alejandra Ghersi) no trajo una puesta en escena propia de un live act como tal y que pudiera plasmar lo hecho en sus últimos tres álbumes; lo que presenciamos se acerca más a un Dj set que deja en claro la enorme diversidad musical que abraza este personaje de vanguardia. No sólo tira de su propia electrónica crepitante, sino que clava en su sesión música clásica, Marilyn Manson e incluso “Suavemente” de Elvis Crespo. ¡Un carnaval afterpop para exploradores sonoros!

Y cuando uno hubiera pensado que no se podía subir más, llegaron los ingleses de Bicep, que en disco suenan un poco más reposados, pero que aquí aceleraron a fondo. Subieron los beats de todos los temas hasta producir una electrónica de baile con propiedades psicodélicas. Recrearon lo mejor de la era de los raves y nos llevaron hasta el paroxismo con composiciones vitaminadas como “Glue”, “Apricots” y “Atlas” -¡Un vajesote!-.

En términos musicales estrictamente, el Festival Ceremonia 2022 mantiene la excelencia que le caracteriza; tendrá que afinar ciertos detalles, tales como colocar más baños y mejor distribuidos, facilitar el flujo de personas al interior del festival y los ya señalados aspectos de vialidad y estacionamiento. De ahí en más… dejó instantáneas musicales que nos acompañarán por siempre y en las que C. Tangana y Wu Tang Clan están en lo más alto.

