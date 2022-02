¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

1. Avril Lavigne – Love sux

La mother f*cking princess regresó y totalmente renovada. Se sabe que el pop-punk que Lavigne lideró a inicios de los 2000 está de vuelta y es por eso que la canadiense decidió lanzar un álbum en el que regresa a sus raíces, pero sin perder de vista el futuro. Con Love sux Avril Lavigne le entra sin miedo al hyper-pop mientras nos cuenta un poco de cómo ha sido crecer y vivir el amor en tiempos modernos.

2. Johnny Marr – Fever dreams pts 1 – 4

El ex integrante de The Smiths anda de estreno con Fever dreams pts 1 – 4, un álbum en el que lo vemos poner en práctica todos esos aprendizajes que ha obtenido al colaborar con artistas como The Cribs, Modest Mouse y The Pretenders. La nueva colección de canciones de Johnny Marr se mese entre un futurismo al estilo Blade runner y una melancolía de la década de los ochenta, con algunos temas rememorando el peculiar sonido de New Order.

3. Caroline – caroline

El camino fue largo y complicado pero, después de una década, Caroline finalmente publicó su álbum debut. La colección de canciones está llena de momentos catárticos en los que el ensamble de la batería, guitarras y bajos son todo un deleite auditivo. Con un extenso paisaje sonoro y destellos de jazz, el homónimo de la banda es un buen “comienzo” con una infinidad de caminos posibles.