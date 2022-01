¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

1. MØ – Motordrome

Luego de que con sus primeros álbumes MØ nos cautivó con un estilo musical que se sentía como una combinación perfecta entre las Spice Girls y Kim Gordon, el día de hoy llegó renovada y apostándole todo al pop. Motordrome es una colección de canciones que brilla con pegadizos sintetizadores al puro estilo de los ochenta, aunque por momentos, se desenvuelve en paisajes sonoros mucho más oscuros.

2. Eels – Extreme witchcraft

Con destellos de garage rock retro y una pizca de psicodelia, Extreme witchcraft encuentra a Eels en un momento lleno de incertidumbre e inseguridades, pero intentando ver el lado optimista de las cosas. Si bien hay un par de novedades en el sonido del disco, también se hacen presentes las raíces de E y quizá algo de esto es gracias a su colaboración con John Parrish, con quien en 2001 trabajo para Souljacker.

3. Pom Poko – This is our house

La banda noruega de post-punk Pom Poko anda de estreno con This is our house. Esta pequeña colección de canciones se desenvuelve entre mágicos sintetizadores, rasposas guitarras y una agridulce voz. De una peculiar forma, This is our house le hace honor al nombre de la agrupación inspirado en el filme de Studio Ghibli.