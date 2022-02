Se ha publicado el tráiler oficial de la nueva biopic de Elvis Presley dirigida por Baz Luhrmann, reconocido por películas como Moulin rouge! y The great Gatsby.

El largometraje se enfoca en la relación del Rey del Rock con su manager, el coronel Tom Parker (interpretado por Tom Hanks), abarcando desde los inicios de su carrera hasta su llegada al estrellato bajo el contexto de la evolución cultural y pérdida de la inocencia en América.

Por lo que se puede ver en el clip, Elvis viene narrada en parte por el personaje de Tom Hanks y no sólo muestra el lado musical del artista, sino que también se aborda el destino, su trágica muerte a los 47 años y sucesos históricos como el asesinato de JFK y Matin Luther King Jr.

Además de Tom Hanks, la película incluye la actuación de Austin Butler (Once upon a time in Hollywood) como Elvis Presley, a Olivia DeJonge como la esposa del músico Priscilla Presley y a Kelvin Harrison Jr. como B.B. King.

El estreno está programado para el próximo 24 de junio. Checa a continuación el tráiler oficial:

Foto de portada vía YouTube.