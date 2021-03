Elle Fanning se ha unido al elenco de Francis and the Godfather, la nueva película sobre la realización del clásico de 1972 de Francis Ford Coppola, The Godfather.

La actriz, conocida por su participación en cintas como The Neon Demon y Malefica, se encargará de interpretar el papel de Ali MacGraw, quien en aquel entonces estaba casada con el ex jefe de producción de Paramount Pictures, Robert Evans.

Y hablando sobre la adición de Fanning al elenco, Barry Levinson, director de Francis and the Godfather, comentó: “Elle es una de las actrices más emocionantes y versátiles que existen. Estoy más que emocionado de que se haya unido al grandioso elenco de Francis and the Godfather para traer a la película su talento único.”

Además de Elle Fanning, ya también se confirmó la actuación de: Jake Gyllenhaal en el papel de Robert Evans; Oscar Isaac como el director de The Godfather, Francis Ford Coppola; y a Elisabeth Moss como Eleanor, la esposa de Coppola.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la nueva película “narrará las batallas entre Coppola, que en ese momento tenía 31 años, y Evans, que optó por apostar y elegir a Marlon Brando [Vito Corleone], quien no tenía un éxito en años, y a un entonces poco conocido, Al Pacino [Michael Corleone]”.

Anteriormente, el mismo Francis Ford Coppola ya había hablado sobre Francis and the Godfather, diciendo que cualquier película hecha por Barry Levinson es “interesante y valiosa”.

Hasta el momento el nuevo filme no cuenta con fecha oficial de estreno.

Foto de portada tomada del Instagram de Elle Fanning.