Ela Minus y DJ Python (cuyo nombre real es Brian Piñyero) están por lanzar un EP colaborativo y por acá tenemos un adelanto.

Titulada “Kiss U”, la nueva canción encuentra a la dupla mezclando breakbeats intermitentes y restos de sintetizador cósmico, mientras con una encantadora voz Ela nos habla sobre el amor abierto e interdependiente. “I’m not holding on / and I’m not letting go”, canta la colombiana.

Este tema se une a “Pájaros en verano” como los primeros avances que Ela Minus y DJ Python publican de ♡,su nuevo EP colaborativo que llegará el próximo viernes 16 de septiembre como una muestra de su sólida amistad y conexión tanto a nivel personal como profesional. “Siempre tenemos conversaciones filosóficas sobre el amor, la vida o lugares donde vivir”, explicó Python sobre su relación con Ela y el nacimiento de este material.

De acuerdo con un comunicado, ♡ es una manifestación del amor como práctica radical y eterna, en el cual Minus y Python imaginan el amor como un acto de afirmación y generosidad, una búsqueda de reciprocidad libre de control. En esta ocasión, DJ Python se encargó de toda la parte instrumental, mientras que la artista colombiana se dedicó a escribir las letras e interpretar los vocales.

“Estas canciones se sienten más íntimas y vulnerables que mi trabajo sola. Quiero que la gente las escuche y sienta que los abrazan, que tienen un lugar dentro de este EP en donde pueden sentir que pertenecen”, explicó Ela Minus.

Este material se lanzará en streaming y en un vinil de 12”, además, se pondrá a la venta una edición especial que incluye una chaqueta serigrafiada a mano por ambos músicos. Todos los formatos ya se encuentran disponibles para pre-orden aquí.

Foto de portada: Cortesía.

