Mediante una publicación de Facebook, Doves anunció que ya se encuentra con los últimos detalles para finalizar su quinto álbum. Este sería el primero que la banda lanza en 11 años, después de que en 2009 estrenaran Kingdom Of Rust.

En el post que está acompañado de una fotografía a blanco y negro de un estudio de grabación, los ingleses también comentan que aún no tienen una fecha de estreno. Y agregan que actualmente se encuentran trabajando en el arte de la portada del disco y en algunos videos.

Fue en 2018 cuando el trío originario de Manchester anunció su regreso tras una descanso que tomaron. Junto con esta sorpresa anunciaron sus primeros shows, entre ellos uno en Heaton Park con Noel Gallagher y un concierto en apoyo al Teenage Cancer Trust el cual fue sold out.

Desde entonces la banda se ha mantenido activa. Además de haber realizado presentaciones, también el año pasado lanzaron ediciones especiales en formato vinyl de tres de sus discos: Lost Souls, The Last Broadcast y Some Cities.

Aunque en esos tiempos sólo era un rumor la posibilidad de que tuvieran nueva música, hoy eso ya es un hecho. La nueva producción discográfica ya está en camino. Son pocos los detalles que nos han compartido, pero estamos seguros de que lo que Doves nos tiene preparado será increíble.

Foto de portada tomada del Facebook de Doves.