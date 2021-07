Disney sabe del gran impacto que tuvo el capítulo final de la segunda temporada de The mandalorian, la serie más exitosa en su plataforma de streaming en el último año, razón suficiente para que un documental fuese desarrollado.

A estas alturas podría ser raro no haber leído o visto algo sobre el final de temporada, pero en caso de, te avisamos que desde este momento habrá spoilers. Recordando el final, en este vimos a Luke Skywalker llegar al rescate de Grogu (baby yoda pa’ los cuates), quien se encontraba en una nave espacial; causando uno de los momentos más climáticos de toda la serie.

Con eso en mente, la productora ha anunciado la realización y pronta publicación de un documental llamado Disney gallery: The mandalorian – making of season two; el cual será un detrás de escenas y que seguirá los pasos del showrunner del programa, Jon Favreau, y su equipo creativo en el desarrollo de este capítulo.

Un comunicado de prensa de la compañía anunció lo siguiente: “el documental será una mirada entre bastidores a la realización de este célebre capítulo de The mandalorian, con un enfoque en la tecnología utilizada para recrear a Luke Skywalker“.

Continúa: “Profundiza en el proceso de colaboración, incluido el trabajo con Mark Hamill, para crear una recreación auténtica y adecuada, y explora la inmensa presión y responsabilidad que tuvieron los cineastas al traer de vuelta a uno de los personajes más importantes de la historia del cine”.

The mandalorian – making of season two se estrenará en Disney+ el 25 de agosto.

Crédito foto de portada: Disney