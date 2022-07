Ya suenan por ahí varias canciones que están recuperando al sax dentro de distintos contextos musicales de la música actual y uno de ellos es DC Gore, en el sencillo que marca la llegada este viernes 29 de julio del disco debut del inglés, que se llama igual que la canción que nos ocupa: All These Things.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El músico cuenta que se trata de la última pieza que compuso para su disco, que cuenta con un cierto mensaje esperanzador entre un panorama funesto y que es por ello que es la que cierra una entrega conformada por 9 canciones.

En “All These Things” -la canción- el saxofón lo puso Dan Berry, miembro de Bombay Bicycle Club, y el resultado en una balada presidida por un estupendo sintetizador y que nos recuerda a varios de los clásicos de Bryan Ferry -lo que no es poco decir-.

All These Things -el álbum- será editado por Domino Recordings y con ello queda atrás la etapa de cuando era parte del trío londinense Little Cub y es así como Dominic Gore se concentró en hacer lo suyo y a la postre tiene un disco al que le gustaría poner como subtítulo: “Quizá sea hora de rendirse y empezar a vivir”.

Según el músico, la canción es una especie de lista: “esta vez de las cosas que nos prometen de niños frente a la realidad al ser adultos; creo que aquí hay esperanza, pero también aceptación”.

Habiendo compuesto ya una canción de título tan simbólico como “Nietzsche On The Beach”, no extraña como es que DC Gore describe a su opera prima: “All These Things es un sujetalibros de un periodo desastroso en mi vida; Hay tantos temas ahí de fracaso y frustración (personal y política), remordimiento y deseo, pero al final, hay esperanza. Todas estas cosas que parece consumirlo todo en su momento, se vuelven cotidianas tras una pandemia global”.

DC Gore se ha regodeado en el synth-pop, pero con un sentido muy arty, ya que él plantea que está inspirado: “en igual medida por los retratos sin barnizar de Martin Parr, por lo grotesco de J. G. Ballard, por el ingenio de Jarvis Cocker y el comentario art-pop de Neil Tennant”.

No le falta buenas fuentes de inspiración y el tipo tiene estilo, además, algo que seguro le aprendió a Bryan Ferry.

