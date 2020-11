Ya tiene un buen rato desde que vimos a David Lynch trabajar con Netflix para la serie de Twin Peaks y aunque sabemos que una segunda temporada ya está en proceso, parece ser que en ese intermedio un nuevo proyecto de ambos llegará a nosotros.



Los nuevos rumores apuntan a que el aclamado director se unió con Netflix para crear un nuevo proyecto titulado Wisteria. De acuerdo con el website de fans Welcome To Twin Peaks, este nuevo show ha sido escrito y dirigido por Lynch, mientras que su frecuente colaboradora, Sabrina S. Sutherland, será quien se encargue de producirla.

De igual forma, el sitio Production Weekly informó que el nuevo proyecto entre David Lynch y Netflix tiene programado comenzar a rodarse para mayo de 2021. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado la noticia.

La última vez que David Lynch realizó un largometraje fue en 2006 con Inland Empire. Aunque igual en estos últimos años se ha mantenido ocupado en otros proyectos como en Twin Peaks (también con Netflix) y su short film What Did Jack Do? lanzado en 2019.

Además de que durante la cuarentena, el director de culto nos estuvo entreteniendo con su serie de YouTube y la publicación de su short film Fire (Pozar)..

Foto de portada tomada del Facebook del director.