David Corenswet será el nuevo Superman

Con la llegada de James Gunn y Peter Safran a la presidencia de DC Studios, comenzaron a realizarse grandes cambios dentro de la popular franquicia de superhéroes, incluyendo la salida de Henry Cavill en el papel de Superman. En ese momento, Gunn aseguró que esta decisión se debía a que su plan era retroceder un poco y enfocarse en la historia de un Clark Kent joven, por lo que ahora ocupaba una nueva estrella.

Así que tras una larga búsqueda, James Gunn por fin encontró al actor ideal para interpretar a Superman en esta nueva etapa. Se trata de David Corenswet, quien se dio a conocer al mundo por su participación en la serie de Netflix y Ryan Murphy, The politician, y que ha hecho aparición en otros grandes proyectos como Pearl y We own the city.

Pero esta no fue la única noticia, ya que Gunn también confirmó que Rachel Brosnahan, actriz ganadora del Emmy y del Globo de Oro que ha sido reconocida por su papel en The Marvelous Mrs. Maisel, se encargará de dar vida a la icónica periodista de The Daily Planet, Lois Lane. “No solo son actores increíbles, sino también personas maravillosas”, dijo el cineasta en Twitter al compartir el anuncio.

Según se ha informado, Rachel Brosnahan se ganó el papel de Lois Lane en una competencia contra Emma Mackey y Phoebe Dynevor. Mientras que David Corenswet se tuvo que enfrentar a Tom Brittney y Nicholas Hoult; incluso, este último podría postularse para convertirse en el próximo Lex Luthor, para ello Hoult se estaría enfrentando a los hermanos Alexander y Bill Skarsgård.