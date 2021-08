David Bowie era un hombre de gustos finos y muy caros, pues el departamento que adquirió en la ciudad de Nueva York en 1999 ha sido re vendido por la cantidad de $16,8 millones de dólares.

Al parecer hay fanáticos que están muy atentos a las propiedades y artículos de las estrellas más grandes de rock, pues el departamento de Bowie ubicado en Manhattan fue puesto a la venta hace un mes, pero este ya logró ser vendido por una cantidad que supera mucho su valor original.

Dicha residencia fue comprado por David en su momento por $3,81 millones de dólares, viviendo ahí por muchos años junto a su esposa Iman hasta que el artista ingles falleció en 2016 a la edad de 69 años, por lo que a 5 años de su muerte era hora de vender este espacio.

De acuerdo al anuncio original, este hogar contaba con cuatro dormitorios, cuatro baños, tres terrazas y tenía una extensión total de 140 metros cuadrados. Además, tenía acceso directo al ascensor del edificio, una chimenea, una cocina abierta, vestidor y tocador por la habitación principal, y una biblioteca con su propio baño.

Un condómino bastante ostentoso, el cual nuestro Duque Blanco disfrutaba en demasía, pues de acuerdo al libro Forever stardust: David Bowie across the universe escrito por Will Brooker, Bowie disfrutaba de la zona y se pasaba gran parte del día nadando en las librerías cercanas.

Crédito foto de portada: Instagram David Bowie