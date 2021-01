Este fin de semana los festejos por el que hubiera sido el cumpleaños 74 de David Bowie estuvieron por doquier y una de las que formó parte de dicha celebración fue Sky Ferreira.

Ferreira homenajeó al legendario músico con un cover de “All The Madmen”, canción que fue incluida en el disco de 1970 de Bowie, The Man Who Sold The World. Este fue publicado en el Instagram de la cantante acompañado de un “HBD DAVID BOWIE. I love you.”

Aunque eso sí, Sky Ferreira aclaró en el post que su versión de “All The Madmen” no es nuevo, sino que en realidad es una grabación que realizó desde hace tiempo y que recién encontró. Esto con el fin de no crear rumores entre los fans de que pueda estar de nuevo en el estudio.

Sky Ferreira no ha lanzado música original desde “Downhill Lullaby” en 2019, que en ese momento era la primera música que la cantante compartía después de seis años. Se dijo que era el primer tema de su segundo álbum de estudio, Masochism, que de hecho fue anunciado por primera vez en 2015.

Sin embargo, hasta ahora, el disco sigue sin materializarse. Y en caso de que algún día llegue, este sería la continuación de su álbum debut lanzado en 2013, Night Time, My Time.

Fotos de portada vía Facebook David Bowie / Instagram Sky Ferreira.