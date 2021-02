Dave Grohl se ha unido al debate sobre la decisión de Phoebe Bridgers de romper una guitarra al termino de su presentación en Saturday Night Live el pasado fin de semana.

Después de la presentación en vivo de la cantante, donde reventó una guitarra contra el piso empezó un debate en internet; donde algunos califican la acción como “exagerado” o “una forma incomoda de demostrar el privilegio blanco”

Sin embargo un gran grupo de personas y artistas califican esos comentarios como sexistas y que ninguna cantante debería ser criticada por realizar dicha acción, algo que ha sido visto desde hace muchos años y que era característico al termino de muchas presentaciones.

Recientemente se le pregunto al líder de Foo Fighters en The Howard Stern Show cual era su opinión al respecto de este tema, a lo que el cantante respondió: “Cuando nos ves tocar y enloquecer y hacer lo nuestro, creo que eso es lo que hicieron “. También, comparo a Phoebe Bridgers con las primeras actuaciones de Nirvana, “Fue todas las putas noches”, dijo. “Mi batería tenía agujeros porque Kurt me cortó la batería, he visto suficientes guitarras rotas, se siente jodidamente bien hacerlo”.

De igual forma, Dave Grohl expreso su entusiasmo en que las guitarras estén tomando más relevancia actualmente: “Durante los últimos 10 años, en cada entrevista que hago me preguntan: ‘¿Está muerto el rock and roll? ¡Ya no hay guitarras! ”En el último año, hubo este regreso a la música rock con guitarra en la música popular. Como, Miley Cyrus se está convirtiendo en Joan Jett. Estás empezando a ver, la gente se está dando cuenta de que el rock and roll es genial.”

Crédito foto de portada: Instagram Foo Fighters