Daniel Radcliffe habla sobre si aparecerá en la nueva serie de televisión de ‘Harry Potter’

Hace algunos meses, Warner Bros. y HBO confirmaron que ya se encuentran trabajando en una nueva serie de televisión de Harry Potter, con la creadora de la saga J.K. Rowling a bordo. Según se ha informado, con este proyecto se busca reiniciar completamente la saga, pues presentará las mismas historias que hemos visto en la pantalla grande, sólo que con nuevas caras.

Por esto mismo, desde el inicio se confirmó que el elenco original no formaría parte de la adaptación televisiva, sin embargo, en una reciente entrevista se le preguntó a Daniel Radcliffe si habría la posibilidad de que tuviera al menos un breve cameo en la historia, a lo que él respondió: “Tengo entendido que están tratando de comenzar de nuevo”.

“Estoy seguro de que quienquiera que esté haciendo la serie, querrá dejar su propia marca en ella y probablemente no quiera tener que descubrir cómo hacer que el viejo Harry haga un cameo en este lugar. Obviamente les deseo toda la suerte del mundo, y estoy muy emocionado de que pasen esa antorcha. Pero no creo que me necesiten físicamente para pasarla”, agregó Daniel Radcliffe.

Aunque el tema de la serie de televisión se ha manejado como un intento por darle un nuevo aire a la saga y llegar a audiencias más jóvenes, insiders han asegurado que se trata de un intento desesperado por no dejar morir la franquicia luego de que sus planes por realizar una adaptación cinematográfica de Harry Potter y el legado maldito se hayan venido abajo debido a que Daniel Radcliffe y Emma Watson se rehusan a regresar a la saga mientras J.K. Rowling siga involucrada.