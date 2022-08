Esta no pretende ser una reseña del álbum Fantasy Getaway, que recién acaba de publicar Cuco, un joven mexico-norteamericano que tiene una propuesta que partió del bedroom pop, pero que se ha nutrido de una alucinada cantidad de elementos que lo hacen cada vez más barroco y psicodélico.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El objetivo esencial de está nota es disertar acerca de “Sitting in the Corner”, la canción que ocupa el noveno lugar de doce en el álbum de marras y que además fue lanzada como sencillo. ¿Qué es lo que contiene? Se trata de una amalgama de 3 cosas: el trap pop de Cuco, los corridos tumbados de Adriel Favela y la tradición R&B y soul de Kacey Musgraves.

¿Cuál debería de ser la premisa? Pues que tal combinación tendría que estar destinada al fracaso y el resultado ser un batiburrillo repelente, pero, ¿qué es lo que ocurrió? Que la habilidad del productor fue tan amplia que esos tres ámbitos sonoros tan divergentes terminaron por encajar, también gracias a un bien pensado arreglo.

“Sitting in the Corner” arranca con una guitarra acústica, luego llega un efecto de sintetizador y arranca el canto de Cuco, que es parsimonioso, acariciante y sin precipitarse en ningún momento; hasta allí vamos en el trap pop, pero al poco tiempo irrumpe un grito norteño de Adriel y el clásico fraseo de los corridos tumbados.

El turno final es de Kacey Musgraves, quien da muestra de su precioso timbre de voz y su parte es incrustada para que proporcione un remanso al escucha. Ella canta con total elegancia, pero su parte contrasta con los efectos espaciales que la rodean.

Hacia el final de la canción se da un pasaje que suena a mariachi; “Sitting in the Corner” merecería un profundo análisis socio y musicológico, pero no llegaremos hasta allá. Tan sólo cito al Afterpop, concebido por el ensayista español Eloy Fernández Porta: ya no existen los viejos niveles de cultura propuestos por Umberto Eco; todo estalló en la cultura contemporánea y creo un magma que aglutina todas las expresiones.

Cuando uno plática de que va “Sitting in the Corner” parece ser un despropósito, pero la verdad es que el resultado es muy atrayente. Creo que se vale decir que Cuco (Omar Banos) ha estudiado muy bien lo que hacen C. Tangana y Rosalía, pero también a Thundercat y Anderson .Paak.

Al final, concluyo que “Sitting in the Corner” es una canción estupenda, que además representa simbólicamente la etapa por la que estamos pasando… una que supera por mucho lo que se describió como posmodernidad.

El círculo se cierra con el video, que mezcla una estética low-fi de cine mexicano de bajísima calidad con elementos de ciencia-ficción freak y personajes que parecen Orcos. No hay que darle muchas vueltas… es una especie de viaje en LSD con material mercado en Tepito. ¡Una loquera con cierto sentido morboso que termina por atraer! Uno se queda con la idea de soltar a grito pelado: ¡Beautiful freaks!

