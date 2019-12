Warner Bros. además de haber confirmado la película del Coyote, también ha revelado al director de este nuevo proyecto.

Nuestro Coyote favorito está de regreso y esta vez tendrá su propia película. Según un nuevo reporte de Variety, la película del Coyote ya está más que confirmada y ya cuenta con un nuevo director.

Se trata de Dave Green, el cual muchos de ustedes conocerán por su trabajo en Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows como director en 2016 y que desafortunadamente no fue muy bien abrazada por el público. Solo esperemos que no pase lo mismo con esta nueva película.

Ahora Green será el responsable de dirigir esta nueva producción la cual estará centrada en la historia del Coyote, el personaje de los Looney Tunes que nació para capturar al Correcaminos y que usa diferentes artefactos marca ACME, fallando en todos sus intentos.

Por ahora no se conocen mayores detalles de la película. Se sabe que llevará por nombre Coyote vs. Acme, contará con un guión escrito por Jon y Josh Silverman y estará producida por Chris McKay.