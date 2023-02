Luego de que el fin de semana pasado diera señales de vida en redes sociales, el día de hoy el festival tapatío ha confirmado todos los detalles de su siguiente entrega, la cual se llevará a cabo el 20 y 21 de mayo de 2023 en el Valle VFG, en Guadalajara. Así que vete preparando, porque se vienen dos días llenos de música y baile.

En esta ocasión, el Corona Capital Guadalajara tendrá como headliners a Imagine Dragons, The Chainsmokers, Charlie Puth, Interpol, Pixies y Foals. Mientras que bandas y artistas como Bloc Party, Last Dinosaurs, Pond, Pussy Riot, M83, My Morning Jacket, Róisín Murphy, Melody’s Echo Chamber, Thundercat e IDLES complementan el cartel.

La preventa Citibanamex se llevará a cabo el próximo 15 de febrero y al día siguiente arrancará la venta general de boletos a través del sitio web de Ticketmaster. Hasta el momento no se ha compartido la lista de precios oficiales, por lo que te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales del festival.

Por lo mientras, te dejamos por acá el aftermovie de la edición pasada, donde pudimos ver los actos de The Strokes, Blondie, Kings Of Leon, entre otros.

¡Nos vemos en el Corona Capital Guadalajara!