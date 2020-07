El estreno de Bill & Ted Face The Music está cada vez más cerca. Y para emocionarnos aún más, un nuevo trailer de la película y más detalles sobre su estreno acaban de ser revelados.

Hace unos meses, cuando se lanzó el primer adelanto del filme, se anunció que éste no sufriría de los estragos del COVID-19 y que su estrenó en cines sí se realizaría en el mes de agosto. Sin embargo, hoy dichos planes han sido un poco modificados.

A estas alturas es evidente que las salas de cine no abrirán pronto, al menos no en agosto. Es por esto que se tomó la decisión de retrasar el estreno de Bill & Ted Face The Music para el primero de septiembre, pero pues si ya esperamos casi tres décadas para esta tercera entrega ¿qué mas da esperar unas semanas más?

Además de que también se anunció que la cinta no sólo será estrenada en cines, sino que también será puesta On Demand. Esto con el fin de que todos puedan disfrutarla desde la comodidad de su casa y sin exponerse al salir.

Y como te lo mencionamos al inicio, un nuevo trailer de la película fue liberado. Chécalo a continuación:

Igual no olvides que el próximo sábado Kevin Smith estará moderando un panel que será transmitido en YouTube sobre Bill & Ted Face The Music para la Comic Con. En este participarán los protagonistas del filme: Keanu Reeves, Alex Winter, Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine y William Sadler.